Majerský zostáva predsedom Prešovského kraja: Podľa neho sa dá pôsobiť aj v parlamente

Milan Majerský (Zdroj: SITA/Jana Birošová)

BRATISLAVA - Líder KDH Milan Majerský zostáva predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Potvrdil to po tom, ako sa v utorok stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň je podľa neho možné vykonávať túto funkciu aj s mandátom poslanca Národnej rady (NR) SR.

"Dá sa to," reagoval Majerský na otázku o zastávaní oboch postov. Poukázal na to, že aj iní predsedovia krajov boli zvolení za poslancov parlamentu, pričom si mandát uplatnia a ostanú aj šéfmi krajov. Majerský v sobotných (30. 9.) parlamentných voľbách získal 98.827 prednostných hlasov. Je jedným z 12 zvolených poslancov za KDH do NR SR.

Podľa Majerského to zatiaľ vyzerá tak, že KDH mieri do opozície (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)