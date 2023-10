Zavreté hranice nevyriešia problém: OĽaNO tvrdí, že len znepríjemnia život občanom

Igor Matovič (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Bratislava 4. októbra (TASR) - Dočasné obnovenie kontrol na hranici s Maďarskom nie je efektívne opatrenie a nie je v súlade so Schengenským kódexom. Tvrdí to bývalý minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO a priatelia), podľa ktorého kontroly znepríjemnia život najmä občanom SR. Ako poznamenal, migranti nepôjdu cez strážené hraničné priechody, ale cez zelenú hranicu. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

"Migranti sa z Afriky, Blízkeho východu a Turecka chcú dostať do Nemecka. Na Slovensku nechcú zostať, len prejsť. Zavádzanie neefektívnych opatrení a uzavretia hraníc môžu vyzerať politicky pekne, ale sú len povrchné a krátkozraké," myslí si Mikulec. Dodal, že vedenie polície v Nemecku, v Českej republike, v Poľsku i na Slovensku nepovažuje zavádzanie kontrol na hraniciach za vhodné opatrenie.

Archívne video

OĽaNO a priatelia v centrále spoločne na pódiu (Zdroj: Topky/Maarty)

Riešenie nelegálnej migrácie vidí exminister v spoločnom postupe krajín Európskej únie na ochranu vonkajších hraníc. Európska komisia by podľa neho mala tiež zvýšiť tlak na Turecko, aby si plnilo záväzky v oblasti migrácie a nepúšťalo migrantov z Blízkeho východu ďalej do Európy.

Navrhuje aj striktné uplatňovanie a dodržiavanie readmisných dohôd medzi členskými krajinami Európskej únie, dopracovanie spoločnej migračnej a azylovej politiky EÚ, zefektívnenie návratovej politiky a zvýšenie tlaku Európskej komisie na tretie krajiny ako Sýria a Afganistan, aby ich občania, ktorí nelegálne prichádzajú do Európy, sa mohli vrátiť do ich domovských krajín. Potrebné je podľa Mikulca tiež uplatňovanie mandátu agentúry Frontex na posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Zrušil by tiež tlačivo, ktoré slovenská polícia musí vydávať migrantom.

Dočasné kontroly na vnútornej hranici Slovenska s Maďarskom budú platiť od štvrtka (5. 10.) do 14. októbra. Podľa premiéra Ľudovíta Ódora budú kontroly náhodné. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky. Dodal, že kontroly na hraniciach naďalej nepovažuje za riešenie migračnej situácie v Európskej únii.