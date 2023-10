Myslí to vážne?! Remišová vyrazila na tlačovke všetkým dych: TOTO nečakal ani sám Matovič

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

OĽaNO, kandidujúce v koalícii s ďalšími stranami, sa do parlamentu dostalo so ziskom 8,89 percenta hlasov. Líder Igor Matovič však už krátko na to, ako boli jasné výsledky, povedal, že jeho strana zasadne s istotou do opozičných lavíc. Čelní predstavitelia hnutia svoje plány a názor na súčasnú situáciu týkajúcu sa zostavovania vlády komunikovali aj na tlačovej konferencii.

Tam prehovorila aj šéfka jednej zo strán, s ktorou išlo OĽaNO do predvolebnej koalície, Veronika Remišová (Za ľudí). Tá svojim vyjadrením však všetkých prítomných tak trochu prekvapila. „Budeme robiť to, čo sme robili aj v roku 2016 ako opozícia, kedy sme boli tvrdou opozíciou a budeme upozorňovať na kauzy a otvárať tieto kauzy a budeme veriť, že ľudia sa už nikdy nedajú oklamať. Áno, ďalšou možnosťou je aj referendum o predčasných voľbách,“ povedala Remišová.

Nad jej slovami na malú chvíľu užasol aj sám Igor Matovič, ktorý stál na tlačovke po jej boku. „Možno si vysoko zaťala,“ poznamenal. „Uvidíme,“ zareagovala Remišová. Bližšie však už túto tému nik z nich nerozvádzal.

„Ficovo referendum“ v minulosti kritizovala

V minulosti, keď o referende o predčasných voľbách hovorila strana Smer-SD, pritom sama Remišová uviedla, že jeho výsledok bude síce rešpektovať, no zároveň patrila k jeho výrazným kritikom. Ešte v lete 2021 uviedla, že sa ho nezúčastní a snahy vtedajších opozičných strán označila za výsledok „pokrytectva Roberta Fica a Petra Pellegriniho.“

Obom vtedy vytkla, že vždy, keď prehrali voľby a neboli vo vláde, ich hlavná náplň práce v opozícii bola organizácia alebo podpora referenda o predčasných voľbách. „Takéto referendum bolo dvakrát pre nízku účasť neplatné a som presvedčená, že teraz to dopadne rovnako,“ vyhlásila Remišová v minulosti. Po neúspechu referenda zasa poukazovala na nízku účasť ľudí a samotné referendum označila za „najdrahšou predvolebnou kampaňou strany Smer-SD, ktorú si zaplatili z vreciek občanov“ a netajila sa tým, že je proti predčasným voľbám.