Hlina je po odchode z Dobrej voľby ambiciózny: Kým som ja makal, Matovič ešte stáčal kilometre na fábii

BRATISLAVA - Pozviecha sa z ďalšieho politického odchodu a skočí do ďalšej šance, alebo nadobro odíde zo slovenskej politiky. Presne odpoveď na túto otázku sme hľadali v rozhovore s Alojzom Hlinom, ktorý v stredu po rokovaní Dobrej voľby opustil jej rady aj so svojou platformou Umiernení. Aké vzťahy udržiava s Radom Baťom a čo má v pláne teraz? To všetko sa dozviete v našom článku.

Tí, ktorí sledujú súčasné dianie na Slovensku už dlhšie, dobre vedia, že Alojz Hlina nie je žiadnym politickým začiatočníkom. No pokiaľ ide o jeho kariéru v tejto oblasti, ide za krátky čas už o druhý odchod zo strany, v ktorej sa angažoval. Jeho koniec v KDH sledovalo celé Slovensko, a teraz, krátko pred predčasnými voľbami na jeseň, opúšťa už druhý subjekt, a to aj so svojou platformou Umiernení. Hlina sa totiž po rokovaní predsedníctva 11. februára rozhodol nadobro odísť z projektu Tomáša Druckera a jeho ďalší politický osud je neistý.

Pre tých, ktorí sa ešte v tomto prípade tak dobre neorientujú len pripomenieme, že predsedníctvo Dobrej voľby sa uznieslo na predvolebnej spolupráci s Hlasom-SD expremiéra Petra Pellegriniho. Viac sme zisťovali v rozhovore.

Celý VIDEOROZHOVOR s ALOJZOM HLINOM

Aké máte pocity z tohto náhleho odchodu z Dobrej voľby po rokovaní predsedníctva?

Nemám z toho nejakú veľkú citovú emóciu. To stanovisko o odchode som mal pripravené už od minulého týždňa, len som s tým nechcel nejako utekať do verejného priestoru. Čakal som, kým sa to nejako objaví a ja som bol reaktívny v tom, že neprežívam to nejak zásadne. Rešpektujem to. Je to rozhodnutie predsedníctva. To je treba rešpektovať.

Podpredseda Dobrej voľby Rado Baťo v statuse však napísal, že sa narozdiel od budúcich exkolegov nemieni hádzať o zem, ak sa strana bude pokúšať o spoluprácu s Pellegriniho stranou. Tiež dodal, že "najväčším nešťastím v politike sú ľudia, pre ktorých je od rána do večera najdôležitejšia jediná téma – oni sami a ich morálna nadradenosť". Myslel tým priamo vás?

Ja by som sa chcel vyhnúť tomuto. Ak sa nenahneváte, nechcem sa púšťať do týchto vôd a vôbec komentovať kolegov. Jediné, čo komentujem, je to rozhodnutie a dôvod. Beriem to pragmaticky v tom, že strana sa nejako rozhodla. Ja nebudem komentovať tie vnútorné procesy, kto bol za, kto bol proti ... Chcem sa tomu vyhnúť a chcel by som sa aj vyhnúť personálnemu komentovaniu tejto situácie. Reakciu Rada Baťa beriem. Celkom k nemu aj pasuje. On vždycky tak vie k tomu niečo pribaliť.

My odchádzame a ja by som chcel, aby sme odišli bez toho, aby lietali hrnce. Podľa mňa to prislúcha už skôr tým ľuďom, ktorí sa toho zúčastňujú a aby k tomu zaujímali stanoviská. My sme mali dohodu v tom zlúčení, tí naši desiati členovia v tej platforme tiež. Ja som sa s kolegami z našej platformy o tom rozprával a oni to vyhodnotili rovnako. Je to vec, ktorá je pre nás neprípustná. Myslím tu diskusiu s Hlasom, ale berieme to s rešpektom tak, že to niekomu vyhovovať môže.

Viac vo videorozhovore.