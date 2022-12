Advokát skritizoval obvinenie Hasčáka: Nie je hodné práce NAKA, toto mu vôbec nedáva zmysel

archívne video

Haščák je obvinený pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. "Obvinený sa má právo brániť, ale musí vedieť, čo mu je kladené za vinu a o aké dôkazy sa to opiera. Žiaľ, z obvinenia nie je veľmi zrejmé, čomu sa má klient brániť, keďže je plné dohadov a hypotéz a podobá sa skôr zdĺhavému realizačnému návrhu než vážne mienenému obvineniu. Uznesenie, ktoré nám bolo doručené, nie je hodné práce elitného vyšetrovateľského tímu NAKA," skonštatoval právny zástupca Haščáka Martin Škubla.

Prečítajte si tiež MIMORIADNE Kauza Gorila zďaleka nekončí: NAKA obvinila celé hlavné osadenstvo!

Hovorí o zásadných nedostatkoch

V novom obvinení nachádza Škubla zásadné nedostatky. Nepáči sa mu, že informácie o vznesení obvinenia unikli do mediálneho prostredia predtým, ako bolo obvinenie doručené Haščákovi. Podľa neho tiež neuvádza žiadne nové skutočnosti a dôkazy, ktoré by neboli predmetom vyšetrovania v posledných desiatich rokoch. "Dvaja z obvinených sú obvinení zo skutku, z ktorého už raz obvinení boli (v roku 2018), pričom toto obvinenie zrušil generálny prokurátor v októbri 2018," poukázal. Vyšetrovateľka podľa neho koná v rozpore s jeho rozhodnutím, pričom v uznesení neuvádza žiadne nové zistenia, ktoré by popierali predchádzajúce rozhodnutie generálneho prokurátora. Śkubla je presvedčený, že bez dôkazov uvádza tvrdenia o údajných zámeroch, ekonomických, či iných motiváciách. "Obvinenie je tak postavené na dohadoch a špekuláciách, nie na faktoch a dôkazoch," zhodnotil.

Prečítajte si tiež Haščákov advokát Škubla: S obvinením nesúhlasíme, no vítame možnosť brániť sa

"Jaroslav Haščák je obvinený zo založenia zločineckej skupiny a z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Je absurdné, že zároveň nie je obvinený zo žiadneho zločinu, ktorého sa mala údajná zločinecká skupina dopustiť," uvádza ďalej Škubla, pričom poukazuje na to, že podľa vyšetrovateľky mala táto zločinecká skupina páchať korupciu a inú ekonomickú trestnú činnosť, no z korupcie nie je obvinený nikto zo siedmich obvinených.

Podstatou činnosti tejto zločineckej skupiny nemá byť pranie špinavých peňazí, ale mnohonásobná, sofistikovaná ekonomická trestná činnosť, ktorú mal Haščák zosnovať a riadiť. Táto činnosť mala byť zdrojom príjmov, ktoré až následne mali byť legalizované. "Je nepredstaviteľné, aby bolo vážne mienené obvinenie hlavy zločineckej skupiny zo zločineckého sprisahania za účelom ekonomickej kriminality, ak vyšetrovateľka nevie ani po 11 rokoch Jaroslava Haščáka obviniť, či už ako páchateľa alebo účastníka, ani z jedného zdrojového ekonomického trestného činu," podotkol Škubla.

archívne VIDEO

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pred týždňom

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie voči siedmim ľuďom minulý týždeň v stredu. Okrem Haščáka sú medzi nimi také mená ako exminister hospodárstva Jiři Malchárek či Anna Bubeníková. Ďalšími v poradí sú bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef Jurica, ako aj bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku Peter Huňor, ktorý pôsobil za čas vlád SDKÚ. Ďalšími obvinenými majú byť Vladimír Rigász a Stanislav Reguli.