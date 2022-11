Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prízvukuje: Rozpočet je síce realistický, no chýbajú opatrenia na dlhšiu dobu!

Galéria fotiek (1) Igor Matovič

BRATISLAVA – Deficit rozpočtu verejnej správy by mal podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) dosiahnuť 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je približne o 0,9 % HDP menej, ako predpokladá Ministerstvo financií(MF) SR v predloženom návrhu. Budúcoročný rozpočet je preto podľa RRZ realistický. V ďalších rokoch však rada očakáva vyšší deficit, ako plánuje rezort financií, a to najmä pre chýbajúce opatrenia. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal predseda RRZ Ján Tóth.