Divoká zver počas dňa v centre mestskej časti? Obyvatelia Vajnôr v šoku: Vodiči, buďte obozretní!

BRATISLAVA - Scéna ako z akčného filmu! Obyvatelia mestskej časti Vajnory totiž počas bieleho dňa, priamo v srdci dediny, zažili nezvyčajnú udalosť. Pod kolesami autobusu smerujúceho do Chorvátskeho Grobu totiž skončila srnka. Ide o ojedinelý prípad, podobné situácie sa bežne nestávajú. Podľa obyvateľov srnka splašene behala po mestskej časti, čo sa jej následne stalo osudným.

Celé sa to udialo v utorok popoludní. Obyvatelia Vajnôr boli svedkami v skutku nevídanej scény. Po centre bratislavskej mestskej časti totiž splašene utekala srnka. Podľa svedkov utekala od lekárne v strede mestskej časti, kúsok od miestneho úradu. Návšteva intravilánu sa jej však stala osudnou - počas toho, ako sa snažila prebehnúť z jednej strany cesty na druhú došlo k stretu zvery s diaľkovým autobusom. Ten smeroval do neďalekého Chorvátskeho Grobu.

"Kočíkovala som dcéru, keď zrazu okolo nás niečo preletelo. Otočila som sa, že čo to bolo a zrazu som počula len tupý náraz. Následne som si na zemi všimla zrazenú srnku," povedala nám obyvateľka Vajnôr Lucia. V tom, kto alebo čo môže za nehodu, má jasno. "Je tu obrovská výstavba, zver, ktorá žije v lesoch, je utláčaná. Nečudujem sa, že k niečomu takému došlo. Bolo to otázkou času," dodala. Podľa jej slov išlo o ojedinelú udalosť. V centre Vajnôr sa totiž ešte nestalo, že by na hlavnom ťahu niekto zrazil divokú zver, nieto počas dňa a tak ďaleko od prírody. Na mieste zasahovali aj mestskí policajti.