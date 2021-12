Remišová trávi VIANOCE na Slovensku: Bol to mimoriadne ťažký rok! Liečim všetko, čo sa počas roka nahromadilo

BRATISLAVA - Vicepremiérka Veronika Remišová trávi Vianoce na Slovensku a to nielen počas obdobia COVIDU. Jej deťom sa to páči najviac. Snaží ich viesť k tomu, že sviatky nie sú len o darčekoch a spolu s rodinou si ctia tradície, ktoré ich spájajú s predchádzajúcimi generáciami. Ako ich trávi ministerka?

Pre Topky sa zdôverila aj s tým, čo ju trápi najviac. Ďalšia vlna koronavírusu neprospeje nikomu a keďže bol jej otec lekár, vie, aké to je. Aj preto má pre zdravotníkov a ich rodiny zvlášť pochopenie. Dôležité sú pre ňu tradície a to, aby strávila s rodinou čas, ktorý počas roka kvôli práci nemohla.

VIDEO Odkaz Remišovej pre čitateľov Topiek: Prajem krásne sviatky!

Tradície nás spájajú s predošlými generáciami

Remišová oslavuje Vianoce doma s rodinou ako každý rok. "Najmä teraz, keď sú deti malé. Tradície dodržiavame rovnaké, ako sme prežívali kedysi my sami v detstve. Oplátky, krížik na čelo pred vianočnou večerou, zahráme si na klavíri Tichú noc a čítame z Biblie o narodení Ježiša. Spoločne navštívime cintorín ako spomienku na našich blízkych zosnulých," opísala pre Topky vicepremiérka.

Zdroj: archív V. R.

"Na polnočnú omšu ide zväčša len jeden z nás, deti sú ešte malé. K Vianociam patrí aj Betlehem, chodíme ho cez sviatky vždy pozrieť do kostola," prezradila. Dodržiavanie tradícií je pre ňu a jej rodinu akýmsi neviditeľným putom, ktoré ich spája s predchádzajúcimi generáciami, ktorí tieto tradície vytvárali a udržiavali.

Zdroj: archív V. R.

Deti učíme, že Vianoce nie sú len o darčekoch

Tento rok bol pre Remišovú mimoriadne ťažký a časovo náročný, a preto sa teší, že si čas vynahradí s manželom a deťmi. "S deťmi radi pečieme vianočné dobroty, moji malí pomocníci mi vyjedajú oriešky z medovníkov, počúvame koledy a veľa sa rozprávame. Nepoznám krajšie momenty než tie, keď som s rodinou a robíme niečo spolu," povedala.

Zdroj: archív V. R.

Nielen počas kovidového obdobia trávia Vianoce na Slovensku. "Deťom sa to páči najviac. Keď sme obaja s manželom pracovali v zahraničí, veľa sme cestovali, aj na Vianoce, teraz sme s deťmi vždy na Slovensku. Milujeme slovenskú prírodu, chodíme na prechádzky, bežkujeme, stavanie snehuliaka, deti sa tešia zo snehu, hráme spoločenské hry."

Zdroj: archív V. R.

Počas sviatkov sa ministerka informatizácie snaží čo najviac času tráviť vonku v prírode. "Ticho a pokoj, ktorý vládne v horách lieči všetko, čo sa počas roka nahromadilo," zdôverila sa. A čo darčeky? Remišová sa spolu s manželom snaží viesť deti k tomu, že Vianoce nie sú len o darčekoch. "Ale o tom, že sme spolu a prežívame hodnoty Vianoc ako je dar života, zdravie, rodina, harmónia," povedala s tým, že nákupné centrá nie sú nič pre nich, ani keby nebol lockdown.

Trápi ma ďalšia vlna, môj otec bol lekár, viem, aké to bolo

"Najviac ma však trápi, že vo svete, a teda aj na Slovensku musíme prežívať ďalšiu vlnu pandémie kvôli novému variantu vírusu. Ľudia sú chorí, vo všetkých krajinách je nápor na zdravotníkov a na nemocnice. Môj otec bol lekár, viem aké to bolo, keď cez Vianoce a na Silvestra mal službu v nemocnici," vysvetlila.

Zdroj: archív V. R.

Síce sedel okolo vianočného stola, no nebolo to ono. "Mysleli sme na to, či má ťažkú službu a kedy konečne príde domov s nami sláviť Vianoce. Preto mám pre zdravotníkov a ich rodiny zvlášť pochopenie a viem, že nejcennejším darom je zdravie," dodala.