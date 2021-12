Krízové linky fungujú neustále: O pomoc už žiadajú aj zdravotníci! COVID vyvoláva strach

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Krízové linky IPčko, Krízová linka pomoci a Dobrá linka zaznamenali od začiatku pandémie zhruba 35-percentný nárast depresívnych syndrómov, a to najmä u mladých ľudí. Väčšinu kontaktov tvorili práve mladí do 30 rokov, no o pomoc žiadajú čoraz intenzívnejšie aj zdravotníci.