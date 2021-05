Boj o život v MHD! Záchranárovi pred očami skolaboval jeden z cestujúcich: Z príbehu sa tisnú slzy do očí

BRATISLAVA – Z obyčajnej cesty domov sa vykľula dramatická záchrana života. Operátor linky 155 smeroval autobusom po náročnej službe domov, keď mu pred očami skolaboval jeden z cestujúcich. Zareagoval okamžite a spolu so záchranármi robili všetko, čo bolo v ich silách, aby pasažiera zachránili. Bohužiaľ, príbeh nemá šťastný koniec.

„Nášmu kolegovi z banskobystrického krajského operačného strediska Vladimírovi Dianiškovi skončila ťažká, 12-hodinová služba operátora na tiesňovej linke 155. Cestoval v MHD a zrazu videl, ako jeden z cestujúcich skolaboval. Bleskovo mu skontroloval životné funkcie a zistil, že nedýcha. Spolucestujúci mu pomohli položiť muža na chrbát a začal ho oživovať. Dlhé minúty stláčal hrudník, a to až do príchodu záchranárov. Tí muža zaintubovali a uviedli do umelého spánku,“ opísalo priebeh udalosti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Žiaľ, tento príbeh nemá šťastný koniec. „Pacient počas prevozu do nemocnice zomrel,“ dodali záchranári na sociálnej sieti. Tí sú na svojho kolegu nesmierne hrdí. „Neváhal ani sekundu, aby pomohol a to mal za sebou náročnú službu s desiatkami volaní s pacientami v tiesni. Pomohol a urobil všetko preto, aby zachránil ľudský život. Keď sme s ním hovorili, skromne povedal, že sa zachoval tak, akoby sa zachoval každý,“ dodali.