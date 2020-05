KORONAVÍRUS Leto sa blíži: ZOZNAM opatrení! Takto by mohli fungovať kúpaliská a akvaparky

BRATISLAVA - Koronavírus pomaly ustupuje a opatrenia sa uvoľňujú. Pomaly a isto sa k nám blíži aj leto a vo vzduchu visí otázka, kedy sa otvoria kúpaliská, wellnessy či akvaparky. O ich osude sa má rozhodnúť až v pondelok. Zástupcovia Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární rokovali s krízovým štábom o podmienkach a predstavili vlastný súhrn podmienok, za akých by fungovali.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu a postupným uvoľňovaním preventívnych opatrení vypracovali zástupcovia šestnástich významných slovenských aquaparkov, kúpalísk a plavární zoznam desiatok odporúčaní pre bezpečný reštart svojich prevádzok. Tento zoznam prísnych opatrení vypracovali na základe medzinárodne dostupných informácií v snahe vyjsť v ústrety odbornému tímu krízového štábu a čo najlepšie sa pripraviť na začiatok sezóny.

Podmienky aspoň 10 dní vopred

Premiér Matovič uviedol, že od 3. júna sa môžu otvoriť vnútorné športoviská vrátane plavární či fitnescentier, no stále však nie je jasné, kedy otvoria i vonkajšie rekreačné prevádzky. Vláda by o tom spolu s krízovým štábom mala rokovať budúci pondelok. Zástupcovia akvaparkov a kúpalísk však zdôraznili potrebu vyjasniť si podmienky fungovania v dostatočnom predstihu, a to minimálne 10 dní vzhľadom na časovú, technickú a administratívnu náročnosť reštartu prevádzok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním sa akvaparky a kúpaliská začali pripravovať na otvorenie pri dodržaní všetkých nevyhnutných hygienických opatrení. „Znamená to dôsledné dodržiavanie kvality bazénových vôd, dezinfekciu rúk pri vstupe, častejšiu dezinfekciu spoločných priestorov a dotykových plôch, vetranie priestorov, dodržiavanie rozostupov, prípadne bezkontaktné meranie telesnej teploty klientom,“ informoval prevádzkový riaditeľ Vodného parku Bešeňová Peter Kolenčík.

Prečítajte si KOMPLETNÝ ZOZNAM podmienok, ktoré navrhujú zástupcovia akvaparkov, kúpalísk a plavární

Usmernenia pre návštevníkov

1. Návštevníci sú povinní pred vstupom do areálu prírodného/umelého kúpaliska vykonať

dezinfekciu rúk prípravkom s virucídnymi účinkami, ktorý bude umiestnený na vstupe a k

dispozícii pre všetkých návštevníkov.

2. Návštevníci by mali zvážiť vlastný zdravotný stav, ako aj zdravotný stav svojich detí či iných členov

rodiny a príbuzných. V prípade príznakov uvedených nižšie buďte zodpovedný - chráňte seba aj

ostatných a nevstupujte do spoločných priestorov prírodného/umelého kúpaliska:

- kašeľ alebo nachladnutie,

- sťažené dýchanie, zvýšená telesná teplota a prejavy chrípkového ochorenia,

- náznaky straty čuchu a chuťových zmyslov.

V prípade zdravotných problémov odporúčame areály umelých/prírodných kúpalísk, alebo

wellness do uzdravenia a zlepšenia zdravotného stavu nenavštevovať.

3. Návštevníkom v odôvodnených prípadoch bude pri vstupe do umelého/prírodného kúpaliska

zmeraná telesná teplota. Pri zvýšenej telesnej teplote nad 37°C si prevádzkovateľ vyhradzuje

právo zamedziť osobám javiacim známky ochorenia vstup do areálu.

4. Návštevníci sú povinní dodržiavať okrem návštevného poriadku platné mimoriadne opatrenia

nariadené MZSR, predovšetkým opatrenia týkajúce sa nosenia ochranných rúšok, respektíve

iných ochranných prostriedkov dýchacích ciest a dodržiavať medzi sebou patričné odstupy

stanovené MZSR.

5. Pri odpočinku je nutné, aby jednotlivé skupiny návštevníkov/rodinných príslušníkov dodržiavali

dištančnú vzdialenosť/rozostup cca 2 m.

6. Návštevníci sú povinní nosiť ochranné rúško, respektíve iný ochranný prostriedok dýchacích ciest

pri akomkoľvek pohybe v areáli vodného parku, prírodného alebo umelého kúpaliska, s výnimkou

pobytu na podložke alebo lehátku, prechode k vstupu do bazénu za účelom kúpania sa, jazdy

toboganom, alebo využitia inej vodnej atrakcie (ochranné rúško si návštevník odkladá na

podložku alebo lehátko). V prípade pohybu pri brehu kúpaliska či bazéna, napríklad z dôvodu

dohľadu nad kúpajúcimi sa deťmi, alebo osoby ŤZP, či iného člena rodiny/skupiny je nutné

ochranné rúško respektíve iný ochranný prostriedok dýchacích ciest, používať podľa aktuálne

stanovených opatrení.

7. Návštevníci sú povinní pred výstupom zo šatne do čistej zóny ako aj pred každým vstupom do

bazénov, wellness alebo na atrakcie použiť sprchy a dôsledne sa umyť mydlom.

8. Návštevníkom sa odporúča pred vstupom do reštaurácií a na atrakcie použiť dezinfekciu rúk.

9. Nezhromažďovať sa a zbytočne sa nezdržiavať viac než to je nutné v spoločných priestoroch,

reštauráciách, šatniach.

10. Na parkoviskách dodržiavať odstup minimálne 2m.

11. Pri použitie WC alebo spŕch sú návštevníci povinní dodržiavať zvýšenú osobnú hygienu - je nutné

dôkladné umývanie rúk mydlom s dezinfekčným účinkom, alebo ich dezinfekcia dezinfekčným

prostriedkom (napr. gélom), ktorý bude pre všetkých návštevníkov na mieste k dispozícii. K

osušeniu rúk je nutné používať jednorazové papierové utierky. Používanie sušičov produkujúcich

aerosól je zakázané.

12. Uprednostniť v areáli prírodných alebo umelých kúpalísk možnosť bezkontaktné platby.

13. V prípade porušenia návštevného poriadku alebo hygienických pokynov vydaných MZSR je

prevádzkovateľ oprávnený osoby nerešpektujúce uvedené nariadenia vykázať z priestorov

umelého/ prírodného kúpaliska bez nároku na vrátenie alikvotnej čiastky ceny vstupného.

Sme otvorení dialógu s odborníkmi krízového štábu

Okrem sprevádzkovania vonkajších bazénov sa však vynára potreba pripraviť sa aj na menej priaznivé predpovede počasia a v prípade náhleho ochladenia alebo letných búrok mať možnosť sprístupniť za určitých, bližšie špecifikovaných podmienok aj vnútorné bazény. S tým súvisí aj znovuotvorenie sáun a wellness centier. V suchých saunách sa priemerná teplota pohybuje nad hranicou 70 stopňov, takže okrem blahodárnych účinkov na organizmus pomáhajú vysoké teploty eliminovať aj výskyt baktérií spôsobujúcich vírusové ochorenia.

Zdroj: Getty Images

„Ako zástupcovia akvaparkov a kúpalísk sme otvorení dialógu s plénom odborníkov krízového epidemiologického štábu a v snahe vyjsť im v ústrety sme vypracovali zoznam odporúčaných nastavení a podmienok pre znovuotvorenie prevádzok. Vzorom sa nám stali dobré príklady zo zahraničia, ktoré sme zapracovali do nášho zoznamu podmienok pre bezpečný reštart prevádzok,“ dodal Gabriel Somogyi, riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda, a Ľudovít Lebó, riaditeľ Novovital Nové Zámky.

Sme existenčne ohrození

Zástupcovia akvaparkov a kúpalísk pevne veria, že nájdu spoločnú reč nielen pri zapracovaní navrhnutých podmienok do vyžadovaných preventívnych opatrení, ale aj pri nevyhnutnej kompenzácii nákladov a poklesu tržieb spôsobených zatvorením areálov vplyvom pandémie. V nadväznosti na blížiacu sa letnú sezónu, uvoľňovacie opatrenie, ktoré prijala vláda sa čoraz viac Slovákov, ako aj zahraničných klientov, snaží v predstihu rezervovať dovolenku na Slovensku, čím by sa výrazne podporila oslabená ekonomika. V súvislosti s akvaparkmi a kúpaliskami však zatiaľ zostáva nezodpovedaných viacero otázok.

Zdroj: Getty Images

„Sme naozaj v neľahkej situácii, ak nepoviem, že rovno existenčne ohrození. Blíži sa letná sezóna, my stále nepoznáme všetky detaily toho, ako budeme fungovať. Aj keď vláda nabáda Slovákov k podpore domáceho cestovného ruchu, tá naša neistota ovplyvňuje aj výber dovolenkárov, ktorí sa snažia rezervovať si pobyty a zaujímajú sa o doplnkové služby,“ doplnil Peter Kolenčík.

Zástupcovia chcú vytvoriť orgán

Zástupcovia akvaparkov upozorňujú, že letné počasie bude Slovákov čoraz viac lákať k vodným plochám, ktoré nepodliehajú hygienickým normám ani pravidelným kontrolám hygienikov. Je preto namieste otázka, či je hromadné združovanie osôb na voľne dostupných vodných plochách bezpečnejšie ako návšteva akvaparkov či umelého kúpaliska, ktoré podliehajú plneniu prísnych hygienických noriem a dokážu zabezpečiť hygienické opatrenia pre zamedzenie nekontrolovateľného šírenia koronavírusu.

Snahou zástupcov akvaparkov a kúpalísk Slovenska je zároveň v čo najkratšom časovom horizonte vytvoriť orgán, ktorý by zastupoval prevádzkovateľov kúpalísk, akvaparkov a plavární v komunikácii s vládnymi orgánmi. Všetci zúčastnení sa na stretnutí jednotným hlasovaním dohodli na založení Slovenskej Asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární, a to za účelom vytvorenia odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností, ktorá má ambície slúžiť aj ako poradný orgán pre štátnu správu.