KORONAVÍRUS Výzva pre Matoviča: Niektorí Slováci premiérovi adresujú petíciu za zrušenie karantény!

Petícia je v úvode adresovaná premiérovi, členom vlády a krízovému štábu. "Sme znepokojení situáciou na hraniciach a tým, ako v súčasnosti fungujú niektoré štátne karanténne zariadenia a ich organizácia. Rozumieme, že je veľmi náročné zorganizovať repatriácie a umiestňovanie občanov vracajúcich sa na Slovensko individuálne do štátnych karanténnych zariadení," píše sa v prvých riadkoch petície.

Prvý dôvod - miešanie na izbách so zdravými ľuďmi

Medzi prvými problematickými bodmi, na ktoré dopadá lúč kritiky je aj miešanie na izbách či bunkách v štátnych karanténnych zariadeniach. "Niektorých z nás, vracajúcich sa individuálne, zmiešali na izbách (resp. bunkách) s cudzími ľuďmi, čím došlo v niektorých prípadoch k tomu, že z rozhodnutia štátu zdieľali spoločný priestor ľudia následne testovaní na COVID-19 pozitívne s ľuďmi testovanými negatívne, a tým bol priamo ohrozený náš život a zdravie," píše sa v prvej časti petície.

Čakanie niekoľko hodín a umiestnenie do karantény napriek výnimke z opatrenia

Protestujúcim navyše v ďalších bodoch prekáža hodinové čakanie na štátnych hraniciach, zaradzovanie do karanténnych zariadení aj keď spadajú pod výnimky z opatrenia. O tých vraj mali rozhodovať policajné zložky bez lekárskeho či právnického vzdelania. "Tým vzniká riziko, že niektorí z nás budú do karantény umiestnení nielen nezákonne, ale aj toho, že situáciu psychicky či inak zdravotne nezvládnu. Mnohí z nás nemajú k dispozícií dostatok liekov, náš zdravotný stav je v niektorých prípadoch vážny a riziko ohrozenia o to vyššie," pokračuje znenie petície.

Strach vrátiť sa späť

"Mnohí z nás sa boja vrátiť zo zahraničia, pretože nevieme, ako sa o nás na hraniciach vlastne rozhodne. Chýbajú informácie. Cítime strach, obavy a úzkosť. Vnímame to ako „lotériu“, a to zase ako rozpor s konceptom ľudskej dôstojnosti," píše sa v šiestom bode petície, ktorú už podpísalo na internete viac ako 3000 ľudí.

"Píšeme Vám preto, aby sme včas zabránili tomu, že to niekto z nás v karanténe nezvládne psychicky alebo sa nakazí od iných či bude mať iný zdravotný problém a bude ho to stáť zdravie či život a konečne aj preto, aby sme zabránili súdnym sporom a prípadnej povinnosti štátu nahradiť škodu a ujmu, ku ktorej sa schyľuje," píše sa ďalej v petičnej výzve.

Iná alternatíva

Vo výzve sa však nachádza aj návrh vláde na iné riešenie. "Dovolíme si Vám navrhnúť alternatívu k súčasnej situácií. Navrhujeme namiesto povinnej štátnej karantény ponechať štátnu karanténu na dobrovoľnej báze pre všetkých tých, ktorí nemajú kde stráviť domácu karanténu alebo nechcú ohroziť či obmedziť členov spoločnej domácnosti a zaviesť povinnú 14-dňovú domácu karanténu pre všetkých ostatných Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia, ideálne spojenú s povinným testovaním priamo na hraniciach," píše sa v jednej z najpopulárnejších petícii na portáli za posledných 24 hodín.