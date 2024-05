Zmeny vo výsluhových dôchodkoch policajtov? Ministerstvo rázne reaguje: Ide o HOAX!

Ministerstvo vnútra (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Ministerstvo vnútra zachytilo nepravdivé informácie o zmenách v systéme valorizácie dôchodkov po voľbách do Európskeho parlamentu pre tých príslušníkov Policajného zboru, ktorí si nepodajú žiadosť o uvoľnenie do civilu do konca mája 2024. Dôrazne vyvraciame tieto informácie," uviedol rezort.

MV SR deklarovalo, že vedenie rezortu robí všetko, aby situáciu v Policajnom zbore stabilizovalo a zatraktívnilo pre nových záujemcov a o všetkých krokoch diskutuje so zástupcami odborov, rovnako ako aj samotnými policajtmi.