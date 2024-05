Ruskí vojaci sa menia na monštrá: Manuál pripravuje ich ženy na zneužívanie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Russian Ministry of Defense/AP Photo)

Vojna na Ukrajine má vraj dramatický dopad na ruských vojakov. Často sa vracajú domov traumatizovaní. Britský denník „Daily Star“ informuje o údajnom manuáli, ktorý má pripraviť manželky na zlé zaobchádzanie a zneužívanie.

Surový manuál má nabádať ženy, aby znášali bitie a brutálny pohlavný styk. Keď sa vojaci zotavujú zo života v prvej línii, očakáva sa, že ich priatelia a manželky prijmú ich odporné správanie a prejavia empatiu a podporu. „Zmeny sa môžu prejaviť prechodnou neznášanlivosťou dotykov a zníženou sexuálnou túžbou,“ píše sa v príručke „Môžu sa však prejaviť aj zvýšeným sexuálnym vzrušením, potrebou častých sexuálnych aktov a sklonom k prejavom agresívneho sexu."

Tento bizarný sprievodca údajne pochádza z organizácie All-Russia People's Front, ako uvádza Daily Star. Hovorí ženám, aby nekritizovali svojich manželov. Manuál káže ženám, aby sa „naučili načúvať tichu a jednoducho tam byť“, dávali si pozor, aby sa „neobviňovali“ a hovorili „pokojným hlasom“.