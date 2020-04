KORONAVÍRUS Svedkyňa popisuje šok po návrate z Rakúska: VIDEO Na jednej bunke s nakazenými ľuďmi!

BRATISLAVA - Istá žena na sociálnej sieti popísala svoju skúsenosť s ubytovaním sa v zriadenej spoločnej karanténe na policajnej akadémii v Rači. Nie je to nič príjemné. Už po prvých minútach videa, ktoré natočila je evidentné, že sú v nezávideniahodnej situácii.

Prvým šokujúcim bodom, ktorý popisuje je spoločné ubytovanie ľudí, ktorí sú aj nie sú pozitívne testovaní na nový koronavírus. "Nás tu cudzích ľudí ubytovali spolu do bunky, kde máme spoločné sociálne zariadenie - kúpeľňa, wecko, chodbička," hovorí na videu žena, ktorá má podľa posledného testu negatívny výsledok, no sama pripúšťa, že po ubytovaní v tejto karanténe sa to môže čoskoro zmeniť.

VIDEO Svedkyňa popisuje karanténu na policajnej akadémii v Rači

O výsledku vedela až neskoro večer

O tom, že ľudia z vedľajšej bunky boli pozitívne testovaní na koronavírus sa dozvedela len o desiatej hodine večer v nedeľu. "Takže ja som tu 6 dní zatvorená s pozitívnymi ľuďmi, chytám tie isté kľučky, tie isté spotrebiče, všetko, takže tu sa niekde stala chyba," pokračuje zúfalá žena vo videu, pričom ukazuje aj vizuálny stav, v akom sa nachádzajú sociálne zariadenia na izbe, ktorú počas karantény s ostatnými ľuďmi využívajú. Práve spomínaná kúpeľňa a toaleta nie sú práve v najčistejšom stave, ako možno vidieť aj na videu.

Zdroj: Facebook/Hanah

Podľa ženy sa ľudia nakazili aj v zariadení

Žena z videa dokonca hovorí, že už pri príchode si pýtali rôzne čistiace prostriedky. "V médiách sa hovorí, že 34, aké veľké číslo. Chcem vám povedať, že tých 34 sa v tomto zariadení nakazila minimálne polovica a tie čísla budú len stúpať," hovorí ďalej žena vo videu.

Zdroj: Facebook/Hanah

Na videu sa dotyčná žena pozastavuje nad tým, že do chvíle, keď video natáčala, ich stále nikto nerozdelil a naďalej bývajú na spoločnej izbe s ľuďmi, ktorí pozitívne testovaní sú.

Zablokovaná administrátorom

Žena príspevok aj komentovala s tým, že o tomto stave e-mailom kontaktovali rezort vnútra. Podľa jej slov mala byť dokonca administrátorom stránky zablokovaná. "Tu sa nikam nedostaneme, proti štátu sme krátki," píše žena v komentári. K predmetnej situácii sme nateraz oslovili aj rezort vnútra a políciu.

Zdroj: Facebook/Hanah

O kolóne z Rakúska informovali dnes

Už sám premiér Igor Matovič na dnešnej tlačovej konferencii informoval, že bolo otestovaných viac ako 130 ľudí, ktorí smerovali z Rakúska cez hranice na Slovensko. Po odstavení kolóny áut na pokyn hlavného hygienika Jána Mikasa sa ukázalo, že z týchto ľudí je 34 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Práve spomínaná žena na videu je jednou z ľudí, ktorí sa zo spomínanej krajiny v kolóne áut vracali.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Premiér po informovaní o tomto prípade povedal, že by išlo o zlyhanie, ak by sa takýto ľudia zmiešavali. "Budem sa o tomto informovať," dodal na dnešnej tlačovej konferencii Igor Matovič.