Matovič naďalej mlčí o budúcich ministroch: Podpásovka od kolegu a záujem OĽaNO o ďalší rezort

Predseda OĽaNO Igor Matovič bol v nedeľu hosťom v Televízii Markíza v diskusii Na telo. V nej okrem iného pripomenul aj to, že s Borisom Kollárom budú v pondelok účastníkmi diskusie zahraničných expertov aj koaličných partnerov v otázke hlavnej vlajky programu hnutia Sme rodina - masívnej výstavby štátnych nájomných bytov. Hnutie Sme rodina má tiež v pláne vyňať štátne firmy ako Národnú diaľničnú spoločnosť, Železnice SR a iné z okruhu verejných financií. Moderátor mu pripomenul rozhovor kolegu Jána Marosza z hnutia OĽaNO, ktorý bol okrem iného aj členom ústavnoprávneho výboru a pasovali ho za tieňového ministra dopravy.

Cesta do pekla

Marosz totiž v rozhovore pre Denník N spomenul, že plány kollárovcov mú jednoducho nie sú po chuti. "Zjednodušene povedané: takýto postup vylučuje aj Európska komisia. Kontrola štátu podľa nášho názoru musí byť zachovaná a nesmie prísť nejaké bezbrehé zadlžovanie vo firmách, ktoré sú momentálne aj tak už v rozvrate. Neriadeným alebo zle riadeným, zle manažovaným, krachujúcim firmám nemôžeme povoliť sa bezbreho zadlžovať. To je cesta do pekla, to ináč nemôžem nazvať," povedal v rozhovore Marosz, ktorý sa po týchto voľbách do parlamentu síce neprekrúžkoval, no nebráni mu to v tom, aby bol možným ministrom.

Túto podpásovku som nečakal, tvrdí

Matovič na margo tohto rozhovoru ako človek, ktorý vytvára možnú budúcu koalíciu s ústavnou väčšinou aj za asistencie Sme rodina, rozhodne nebol týmto vyjadrením nadšený a Maroszovi nechal pomerne jasný odkaz. "Musím sa priznať, že takúto podpásovku som od neho nečakal," povedal Matovič s opakujúcim stanoviskom, že s budúcimi lídrami sa o programových prioritách nebudú rozprávať v médiách, ale za zatvorenými dverami.

Ministerstvo, ktoré nikto nechce

Prišla však reč aj na delenie ministerstiev, kde Matovič dlhodobo využíva odpoveď "môžem povedať - no comment?". Štyria lídri totiž po posledných týždňoch pomerne jasne ukazujú, že rokovania o skladaní vlády nechcú popisovať a ani iným spôsobom rozoberať pred kamerami.

Predseda OĽaNO však v nedeľu urobil malú výnimku a prezradil skutočnosť, ktorá ho aj podľa vlastných slov trochu mrzí. "Keď mám povedať niečo zo zákulisia, z tých štyroch strán, ktoré tu sú, sme my zatiaľ jediné hnutie, ktoré prejavilo záujem o ministerstvo zdravotníctva," vyhlásil Matovič, ktorý pritom prízvukuje, že pred voľbami si na tento rezort "brúsilo zuby" viacero hnutí.

Možný minister

Ak by hnutie OĽaNO skutočne malo rezort zdravotníctva, Matovič prezradil aj to, kto by ho pravdepodobne viedol. "Vyberáme z dvoch či troch kandidátov, ale Marek Krajčí je favorit," povedal možný budúci premiér. Marek Krajčí je už poslancom parlamentu a je tiež detský kardiológ a podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Je tiež tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽaNO. Jeho pôsobenie je aj v charitatívnej oblasti.