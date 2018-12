Najvyššie ocenenie vyvolalo pochybnosti: VIDEO Kontroverzného Rydla uvítal konšpirátor, sťažnosť UK

BRATISLAVA - Laureátom Ceny Daniela Rapanta sa stal najkontroverznejší politik Slotovej SNS Jozef Rydlo. V pondelok mu odovzdali ocenenie. Pôvodne sa mal na slávnosti zúčastniť aj Andrej Danko, no kvôli iným pracovným povinnostiam ho zastúpil Lukáš Machala, ktorý je známy svojimi konšpiračnými názormi. Problém s udelením ceny má aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Historický odbor Matice slovenskej udelil jedno z najvyšších ocenení - Cenu Daniela Rapanta Jozefovi Rydlovi, s ktorým sa spájajú mnohé škandály. V minulosti sa totiž preslávil v nie veľmi pozitívnom svetle. Čelil mnohým škandálom, ktoré zahŕňali vyhrážanie sa zabitím, perverznosti s vlastnými deťmi či pochybný titul. Poslednýkrát sa na verejnosti naposledy objavil v januári tohto roku pri krste svojej knihy.

Machala zastúpil Danka

Na udeľovaní ceny sa objavilo mnoho hostí. Za Maticu slovenskú sa zúčastnil predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, ďalším hosťom bol otec biskup Judák. V neposlednom rade Lukáš Machala. Ten v úvode pozdravil hostí v mene predsedu parlamentu Andreja Danka. Rydlovi zaspieval bývalý člen opery SND.

Jozef Rydlo a Lukáš Machala Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pán Lukáš Machala je poradcom pána predsedu Andreja Danka pre domácu politiku. Je bežnou praxou, že poradcovia zastupujú ústavných činiteľov v takých prípadoch, keď im to okolnosti neumožňujú,“ uviedol pre Topky hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.

Človek pochybných morálnych kvalít

Krátko na to sa na Facebooku objavil list vedeckej pracovníčky a absolventky Univerzity Komenského Evy Kowalskej, ktorú udelenie ceny Rydlovi znepokojilo. List bol adresovaný vedeniu UK. Podľa nej bolo meno Daniela Rapanta zneužité po tom, čo si ho univerzita uctila in memoriam. „Jeho meno bude figurovať v súvislosti s osobou Jozefa M. Rydla, človeka usvedčeného z prinajmenšom etických prehreškov a podivuhodného správania v profesii, v ktorej sa etabloval na Slovensku,“ uviedla Kowalska.

Zdroj: Facebook/Eva Kowalska

Jeho diela podľa nej nemajú dostatočnú vedeckú relevanciu, bližšie to však nekomentovala. „Je pravda, že udelenie Ceny Daniela Rapanta je v réžii Matice slovenskej, takže formálne Univerzita Komenského by nemusela v tejto veci intervenovať. Spájať však jej meno prostredníctvom významného bývalého rektora s človekom pochybných morálnych a vedeckých kvalít by malo byť pre UK, moju alma mater, neprijateľné a hodné pozornosti,“ napísala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ľútosť zo strany Univerzity Komenského

Univerzita Komenského takisto reagovala na svojej sociálnej sieti. „Vedenie Filozofickej fakulty UK prejavuje ľútosť nad tým, že meno prof. Daniela Rapanta, zakladateľa modernej slovenskej historiografie, ktorá sa zrodila na pôde našej fakulty, bolo nedôstojne zneužité v súvislosti s udeľovaním Ceny Daniela Rapanta za rok 2018,“ uviedla univerzita vo svojom stanovisku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Považujeme za nevhodné, aby ocenenie pomenované po tejto významnej osobnosti slovenskej vedy získal človek, ktorého vedecké a morálne kvality sú spochybňované a nezodpovedajú nárokom, aké by podľa nášho názoru laureát tejto ceny mal spĺňať,“ napísali na Facebooku. „Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že prof. Martin Homza sa na včerajšom odovzdávaní tejto ceny nezúčastnil ako zástupca Filozofickej fakulty UK, ale ako súkromná osoba,“ dodali.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matica sa dištancovala

Napriek tomu, že Matica sa vo svojej reakcii od udeľovania tejto ceny dištancovala, cenu odovzdával aj člen dozorného výboru Matice slovenskej Štefan Martinkovič spolu s predsedom Historického odboru Matice slovenskej Róbertom Letzom. Hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková uviedla, že cena Daniela Rapanta nie je cenou Matice slovenskej ako ústredia, ale cenou dobrovoľného Historického odboru Matice slovenskej, ktorý združuje dobrovoľných členov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Je samostatne a samosprávne fungujúcim záujmovým odborom. Do jeho činnosti, vrátane rozhodovania o udeľovaní jeho vlastných ocenení, nemôže a ani nechce ústredie Matice slovenskej zasahovať, keďže by porušilo princíp decentralizácie vo svojej štruktúre,“ uviedla Matušková. Podľa jej slov cenu udelili Rydlovi výlučne ako odborníkovi. „Matica slovenská ako kultúrna inštitúcia nepovažuje za vhodné vyjadrovať sa k súkromnému životu žiadneho občana Slovenskej republiky, a teda ani k informáciám z médií o uvedenej osobe,“ dodala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Najvyššie ocenenie

Cenu udeľuje každoročne Historický odbor Matice slovenskej, je to najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied či zásluhy za poznanie slovenských dejín. Informovala Anna Miklošová-Hrušková z Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska. „Pri tejto príležitosti mesto Vrbové laureáta poctilo svojou jubilejnou medailou, ktorú mu odovzdala jeho primátorka Ema Maggiová,“ podotkla Miklošová-Hrušková.

Cenu Daniela Rapanta udeľuje Historický odbor Matice slovenskej od roku 1997 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma aj v zahraničí. Doteraz bola udelená vyše 30 slovenským historikom.