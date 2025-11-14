Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Toto FOTO fanúšikom bojovníčky Xeny zlomí srdce: Aha, stratila všetok sexepíl!

LOS ANGELES - Ako šedá myška! K tým najpríťažlivejším herečkám, ktoré sa kedy objavovali na našich obrazovkách možno smelo zaradiť aj Lucy Lawless (57). Tá stvárnila sexi bojovníčku Xenu v rovnomennom seriáli. Herectvu sa venuje dodnes. Avšak v najnovšom počine by ju verní fanúšikovia možno aj nespoznali.

Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Prominenti
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Prominenti
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Správy

Domáce správy

FOTO Nebezpečné hmly sa šíria
Domáce
Denisa Saková
Hlavný dodávateľ plynu na Slovensku má z Ruska už iba tretinu z celkového dovozu
Domáce
Bez zimných pneumatík riskujete
Bez zimných pneumatík riskujete viac než pokutu: Poisťovňa vám môže krátiť plnenie alebo ho úplne odmietnuť!
Domáce
Veľká Lehota má prvú modernú telocvičňu: Žiaci už necvičia na chodbách školy
Veľká Lehota má prvú modernú telocvičňu: Žiaci už necvičia na chodbách školy
Banská Bystrica

Zahraničné

V Istanbule zomrela nemecká
V Istanbule zomrela nemecká turistka s deťmi po otrave jedlom: Turecké úrady zadržali štyri podozrivé osoby
Zahraničné
FOTO Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil
Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil do ľudí na zastávke: Na mieste sú obete aj vážne zranení!
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Jasné vyhlásenie Zelenského: Z Trumpa nemám strach! Varoval pred novým útokom na Európu
Zahraničné
Spor o ruský plyn
Spor o ruský plyn sa vyostruje! Viktor Orbán hlási žalobu Maďarska na Európsku úniu
Zahraničné

Prominenti

Števo Martinovič by si
Domáci prominenti
Známa kráska v úspornom
Známa kráska v úspornom tielku: Pozor! Prsia na úteku
Zahraniční prominenti
Táňa Pauhofová
Domáci prominenti
Cardi B
Krásna správa: Slávna speváčka porodila ŠTVRTÉ DIEŤA... Oznámila to netradične!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Svetlá, ktoré berú dych!
Extrémna geomagnetická búrka zmenila oblohu na svetelnú šou: FOTO Slovensko nie je výnimkou!
Zaujímavosti
Takto vyzerá prírodné divadlo,
Úžasné prírodné divadlo na vlastné oči: Tisíce delfínov naraz vo VIDEU, ktoré uchvátilo milióny ľudí
Zaujímavosti
Najväčšie hrady sveta: Na
Najväčšie hrady sveta: Na šiestom mieste je slovenský poklad
dromedar.sk
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Záhradnícky trik roka: Zabudnite na postreky! Tento lacný TRIK ničí burinu rýchlejšie než chemikálie
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Šport

Rebecca Šramková – Solana Sierraová: Online prenos z druhej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Pohár Billie-Jean Kingovej
Hrunčáková schytala debakel, Slovensko prehráva 0:1! Neskutočný záver, Viki odvrátila 8 mečbalov
Pohár Billie-Jean Kingovej
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Partnerské vzťahy
Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Bez zimných pneumatík riskujete
Domáce
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty

Ďalšie zo Zoznamu