Beriete antidepresíva a nedostavil sa účinok? TOTO sú znaky toho, že vám tak celkom nesadli

Antidepresíva sú dôležitým nástrojom v liečbe depresie, no nie vždy zaberú okamžite alebo podľa predstáv. U určitých pacientov sa môže vyskytnúť situácia, že liek nemá dostatočný účinok alebo prestane pôsobiť. Rozpoznať to včas je kľúčové pre úpravu liečby, optimalizáciu psychickej starostlivosti a predchádzanie pretrvania symptómov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Veľké klamstvo moderných áut? Analýza ukázala, že hybridy znečisťujú viac, než priznávajú testy!
MIMORIADNY ONLINE Rusko sa pripravuje na zimnú ofenzívu! Deväť zranených po útoku na Charkov