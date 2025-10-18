Tento nápoj prispieva k zdraviu pečene, zdravému metabolizmu, tráveniu a detoxikácii: Ľahko si ho pripravíte sami doma!

Kombucha je osviežujúci nápoj s bohatou históriou a viacerými zdravotnými benefitmi. Ak je pripravovaná správne a konzumovaná v primeranom množstve, môže podporiť trávenie, imunitu a celkovú vitalitu. Je však potrebné mať na pamäti, že nejde o univerzálny liek a nie je vhodná pre každého.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Expert odhaľuje Putinovu slabinu: TOTO územie považuje za ruský klenot, Ukrajina tu môže zvrátiť výsledok vojny!
MIMORIADNY ONLINE Trump označil stretnutie so Zelenským za veľmi zaujímavé a srdečné: Nastal čas na dohodu
Naša LEGENDÁRNA minelárka hlási NÁVRAT! Chystajú obnoviť jej výrobu, majiteľ má smelý plán aj s kúpeľmi