Takto zistíte, že sa vám zhoršuje reumatoidná artritída: Spoznajte príznaky, príčiny a ako na to

Zhoršenia reumatoidnej artritídy sú obdobia, kedy sa jej symptómy výrazne zhoršia. Okrem charakteristických prejavov v kĺboch (bolesť, stuhnutosť, opuch) môžu zhoršenie sprevádzať aj celkové príznaky ako únava alebo horúčka. Dĺžka obdobia zhoršenia sa líši od hodín po týždne.
