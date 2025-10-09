Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

KVÍZ Ovládaš dokonale slovesá? Pri otázke 7 pohorí skoro každý

Slovenská gramatika je náročná. A hoci sa bojíme hlavne vybraných slov či prídavných mien, slovesá a slovesné tvary dajú zabrať aj skalným fanúšikom pravopisu. Chceš zistiť, ako si na tom ty? Otestuj sa v našom kvíze.

Vačkovej dcéra zavítala do televíznej šou: Fakt toto vypustila z úst?
Prominenti
Andrej Bičan pred kamerami s dcérou: Anička je celý otec!
Prominenti
Brífing na Úrade vlády SR so zástupcami automobiliek pôsobiacich na Slovensku
Správy

Domáce správy

FOTO Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri
Domáce
FOTO Robert Fico
Domáce
V Žiari nad Hronom zasahuje SBS aj polícia: Problémy s neprispôsobivými obyvateľmi v okolí školy
Regióny

Zahraničné

Európska komisia ustála obe
Zahraničné
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu
Zahraničné
Ruský jadrový fyzik poslal
Zahraničné
FOTO Aktivisti na čele s
Zahraničné

Prominenti

Max Ehrich
Zahraniční prominenti
Zuzana Kubovčíková Šebová s
Domáci prominenti
Obrovská bolesť českej herečky:
Zahraniční prominenti
Dojímavé VIDEO! Radosť v
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Byt, v ktorom si
Zaujímavosti
Raj na Zemi uprostred
dromedar.sk
Neuveriteľné odhalenie po 35
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
Domáce

Ekonomika

Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Šport

VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
Ostatné
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Parašport
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
ATP
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Premier League

Auto-moto

Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Technológie
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Bezpečnosť
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Umelá inteligencia

Bývanie

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Pre kutilov

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

Stream naživo

Šokujúce slová J Lo o rozvode na adresu bývalého manžela, Bena Afflecka: Najlepšia vec, aká sa mi kedy stala
Zahraničné celebrity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné
Domáce
Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri
Domáce
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu
Zahraničné
Ruský jadrový fyzik poslal
Zahraničné
