Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!

Autor bestsellera Bohatý otec, chudobný otec odporúča investorom nakupovať striebro. Tvrdí, že jeho cena ešte prudko vzrastie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ďalšie odhalenie o OMYLE Thunbergovej: Mučeného rukojemníka Hamasu prezentovala ako zajatého Palestínčana
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné nálady voličov: Náskok progresívcov je preč a trend nováčika v parlamente
Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri Heľpe: Obete boli z jednej obce, chlapec (7) prišiel o rodinu! Zasadá krízový štáb