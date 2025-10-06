Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Najzbabelejší ľudia podľa astrológie: Tí, ktorí sa narodili v týchto znameniach, utekajú už pri menšom náznaku problému

Niektorých ľudí nepoloží ani tá najnáročnejšia situácia, ktorú musia vyriešiť. Vedia čeliť svojim vlastným strachom priamo a takmer ničoho sa neboja. Sú však aj takí, ktorí utečú už pri prvom náznaku nebezpečenstva.

Živé vysielanie je niekedy ako práca v bani: Moderátorka Správ o najťažších chvíľach pred kamerou
Prominenti
Krst albumu Richarda Müllera: Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Prominenti
Musí to stihnúť: Felix Slováček chce splniť svoj dlh, sľúbil to aj dcére Aničke!
Prominenti

Domáce správy

Ľudia dostávajú maily, ktoré
Domáce
Domáce
TEST tvarohových závinov: O
AKTUÁLNE HROZNÉ NEŠŤASTIE NA ŽELEZNICI! Na mieste zasahujú záchranné zložky, dopravu prerušili
Bratislava

Zahraničné

FOTO Slovinskí horskí záchranári pátrali
Zahraničné
Mazi Simmons sa zadusil
Zahraničné
Štátny sekretár Svätej stolice
Zahraničné
Rada UNESCO vybrala egyptského
Zahraničné

Prominenti

Hrozné utrpenie českej herečky:
Osobnosti
Felix Slováček v Piešťanoch
Domáci prominenti
VIDEO VNÚTRI! Dua Lipa
Zahraniční prominenti
Lucy z Farmy SKLAMANÁ
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Sexuálne experimenty skončili v
Zaujímavosti
Zvyknete jesť šalát spolu
vysetrenie.sk
Pokojný deň v zábavnom
Zaujímavosti
Už dnes večer sa
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
hashtag.sk
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
Domáce

Ekonomika

Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Šport

VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Cesta pokračuje! Najlepší hokejista súčasnosti podpísal nový šialený kontrakt
NHL
VIDEO Dominik Greif nepríde na reprezentačný zraz, Calzona povolal hviezdu Slovana
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Zlé správy pred dôležitým dvojzápasom: Nenahraditeľná strata pre slovenskú reprezentáciu!
Serie A

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Podnikanie
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Správy
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Technológie
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
Správy
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Bezpečnosť

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Déjà vu v láske: Ako sa prestať cykliť vo vzťahoch s nesprávnymi mužmi a nájsť si konečne toho pravého?
Partnerské vzťahy
Ľudia dostávajú maily, ktoré
Domáce
Slovinskí horskí záchranári pátrali
Zahraničné
Mazi Simmons sa zadusil
Zahraničné
Ukrajina zasiahla v noci
Zahraničné
Ukrajinské sily trafili do čierneho: Putin prišiel o NAJVÄČŠÍ ropný terminál na Kryme, v oblasti vypukol veľký POŽIAR!

