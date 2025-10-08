Tradičná čínska dietetika: Dôvody, prečo na jeseň a v zime nejesť TOTO!

Tradičná čínska medicína (TČM) pristupuje k strave inak ako moderná západná výživa. Kým v západnej kultúre je surové ovocie a zelenina považované za symbol zdravia, TČM upozorňuje, že ich nadmerná konzumácia v chladnejších mesiacoch roka môže narušiť rovnováhu organizmu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ruský supermarket OTVORIL na Slovensku predajňu: VIDEO Láka na výhodné ceny, TAKTO to tam vyzerá!
MIMORIADNY ONLINE Putin sa pochválil úspechmi: Tvrdí, že Rusko dobylo takmer 5000 kilometrov štvorcových územia
Desivé varovanie eurokomisára: V Kremli sa už hovorí o útoku na NATO! Tajné služby majú dôkazy