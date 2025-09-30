Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

POPLACH V MESTE Medvedica s mláďatami prišla až k bytovke! Polícia prijíma opatrenia: TU buďte opatrní

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Mimoriadne varovanie z mesta pod Tatrami. Svit (okres Poprad) upozorňuje obyvateľov na nebezpečný pohyb medvedice s mláďatami. V pondelok (29. 9.) sa šelma pohybovala priamo pri bytovke. Samospráva p

Živnostníci nebudú od budúceho roka platiť transakčnú daň
Správy
Tlačová konferencia strany SaS na tému „Spackaná energopomoc“
Správy
Minister dopravy Ráž ml. oznámil, že všetky tri úseky D3 na Kysuciach už majú stavebné povolenia
Správy

Domáce správy

smrteľná nehoda v okrese
Polícia potvrdila tretiu obeť tragickej nehody: Pri obci Janice zomrel aj niekoľkodňový novorodenec
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini sa stretol s Fiačanom: Riešili situáciu na Ústavnom súde
Domáce
Obrovský požiar vypukol v
Obrovský požiar vypukol v bytovke v Banskej Bystrici: Evakuovali 25 ľudí
Domáce
Polícia zadržala vodiča v Prešove: Spôsobil nehodu s takmer 2,3 promile alkoholu
Prešov

Zahraničné

USA sa masívne vyzbrojujú:
Zahraničné
Pentagón zvoláva stretnutie, ktoré
Zahraničné
tajfún Bualoi
Zahraničné
Provokatívne slová Orbána: Náš
Zahraničné

Prominenti

Móda z 5. kola
Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia!
Domáci prominenti
Lee Ryan
Zahraniční prominenti
Belohorcovej dcéra OTVORILA Pandorinu
Domáci prominenti
FOTO z módnej šou
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Obrovský úspech slovenskej gastronómie:
dromedar.sk
FOTO Zabudnite na toaletu! Toto
Zaujímavosti
Mladá matka prežila horor:
Zaujímavosti
Astronómovia objavili nový mesiac:
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Domáce
Anna a Martin priniesli
plnielanu.sk

Ekonomika

Viaceré pobočky pošty už od zajtra končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Šport

Barcelona si už vyhliadla Lewandowského nástupcu: Blaugranas cielia na Hanckovho spoluhráča
La Liga
Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Premier League
Posledné miesto a jedno víťazstvo: V Tipsport lige padla druhá trénerská stolička v sezóne
Tipsport liga
Hral v tíme so Zedníkom či Jurčinom: Obávaný ex-bitkár NHL sa vracia k hokeju vo veku 53 rokov
Zámorské súťaže

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Kariera.sk TS
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Pre zamestnávateľov
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Motivácia a produktivita
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy

Technológie

Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Bezpečnosť
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Hoaxy
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Pre kutilov

Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada

Karmické vzťahy podľa znamenia: Zistite, či ste s partnerom osudovo spojení!
Partnerské vzťahy
Ďalšie zo Zoznamu