Dubayová a Jablonský žiaria: Keď vám niekto povie, že s dieťatkom už nebudete robiť toto, neverte mu!

Obľúbená dvojica hercov Petra Dubayová a Jakub Jablonský sa už viac ako mesiac tešia z dcérky. Napriek tomu, že sa bábätko narodilo len nedávno, rodinka rozhodne netrávi čas iba doma medzi štyrmi stenami.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Petičný výbor rodinnej aliancie hlási úspech: Desaťtisíce podpisov za pár dní, rázna výzva vláde a ministrovi!
Slováci sa BÚRIA a húfne podpisujú petíciu: Boj za 17. november vrcholí, prispeli aj známe osobnosti!