Rebríček najčudnejších domácich zvierat: Fúha, niektoré vyzerajú ako z inej planéty

Zabudni na rozkošných zlatých retríverov, čierne mačky a rybičky v akváriu. Ponúkame ti rebríček 15 najnezvyčajnejších domácich zvierat, ktoré ľudia chovajú v domácnosti. Niektoré žijú pod vodou, iné na stromoch a zopár ich má viac ako štyri nohy. Ktoré sú podľa teba už strop?

Správy
Správy
Správy

Domáce správy

Zmena ústavy je na svete: V parlamente ju podporila najtesnejšia väčšina!
Domáce
Šok a náhly ZVRAT v parlamente: Kto hlasoval o zmene ústavy a pridal do nej dve pohlavia? ZOZNAM poslancov
Domáce
Žilinka počas pracovnej cesty v Azerbajdžane: Zašiel si na preteky F1! Teraz vysvetľuje, ako to bolo
Domáce
Šahy po 22 rokoch opäť otvárajú kultúrne stredisko: Pribudnú nové služby aj podujatia
Šahy po 22 rokoch opäť otvárajú kultúrne stredisko: Pribudnú nové služby aj podujatia
Banská Bystrica

Zahraničné

Britská vláda chce zaviesť novinku: Plánuje digitálny preukaz totožnosti
Zahraničné
Donald Trump je odhodlaný ukončiť vojnu medzi Izraelom a Hamasom
Zahraničné
Irán pravdepodobne vykonal nedeklarovaný test rakety
Zahraničné
Juhokórejský exprezident Jun čelí novému procesu, obvinenia odmieta
Zahraničné

Prominenti

Hviezda Čarodejníc si dala ODSTRÁNIŤ SILIKÓNY: Opúšťam telo, ktoré bolo sexualizované a zneužívané!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová PRELOMILA MLČANIE: Čo sa u nich doma DEJE a aké plány má s DEŤMI...
Domáci prominenti
Skrachovaná herecká hviezda ZAHODILA nevydarený vzťah za hlavu: TOTO je jej nový frajer!
Zahraniční prominenti
Premiéra komédie Milión: Zmenený Bača a Liv Bielovič? Totálna SEXI kosť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kaštieľ ako z rozprávky a domy v skalách: Nenápadná maďarská dedina ukrýva hotové poklady
dromedar.sk
Krádež v priamom prenose! Dcéra natáčala spoluprácu a cukríky záhadne zmizli: To, čo objavila v maminej izbe, vás dostane
Zaujímavosti
Pacientka odkladala operáciu desať rokov: Lekári jej vybrali obrovský 18,6 kg nádor, ktorý ohrozoval jej život!
Zaujímavosti
Žena sa druhýkrát narodila: Jej srdce nebilo niekoľko desiatok minút! Teraz prezradila, čo videla na opačnej strane
Zaujímavosti

Dobré správy

Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)

Šport

Dvojice 4. kola Slovnaft Cupu: Žreb prisúdil súperov pre Spartak, Slovan a ďalšie tímy
Dvojice 4. kola Slovnaft Cupu: Žreb prisúdil súperov pre Spartak, Slovan a ďalšie tímy
Slovnaft Cup
FOTO Slafkovský hral s košíkom, chránič krku odmietol: Bolo to hrozné, nevidel som poriadne
FOTO Slafkovský hral s košíkom, chránič krku odmietol: Bolo to hrozné, nevidel som poriadne
Juraj Slafkovský
Nová hviezda v bráne Les Gones: Greif má za sebou parádny večer, Lyonu vychytal veľké víťazstvo
Nová hviezda v bráne Les Gones: Greif má za sebou parádny večer, Lyonu vychytal veľké víťazstvo
Európska liga
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Tipos SBL

Auto-moto

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Prostredie práce
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Skladovanie potravín

Technológie

HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Xiaomi
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Správy
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Bezpečnosť

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Kam chodia hollywoodske celebrity na dovolenky inkognito?: Tieto miesta by ste netipovali
Zahraničné celebrity
Kam chodia hollywoodske celebrity na dovolenky inkognito?: Tieto miesta by ste netipovali
Domáce
Zmena ústavy je na svete: V parlamente ju podporila najtesnejšia väčšina!
Domáce
Šok a náhly ZVRAT v parlamente: Kto hlasoval o zmene ústavy a pridal do nej dve pohlavia? ZOZNAM poslancov
Domáce
Žilinka počas pracovnej cesty v Azerbajdžane: Zašiel si na preteky F1! Teraz vysvetľuje, ako to bolo
Domáce
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Matovič hovorí o ZRADE svojich, PS a SaS hromžia

