Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku!

Kriminalisti finančnej správy odhalili v obci Zbrojníky nelegálnu výrobňu cigariet. Škody sa počítajú v miliónoch eur.
