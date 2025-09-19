Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

MIMORIADNE Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Bezprecedentná situácia, tvrdí pobaltská krajina! NATO a EÚ reagujú

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

TALLIN - Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí. V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
Videorozhovory
Cupra Tindaya
Cupra Tindaya
Auto-Moto
Opitý vodič jazdil zo strany na stranu: Policajti ostali po zastavení v šoku
Opitý vodič jazdil zo strany na stranu: Policajti ostali po zastavení v šoku
Správy

Domáce správy

Veronika Remišová
Remišová kritizuje zmluvu na prenájom strelnice: Rezort vnútra hovorí o potrebe priestorov
Domáce
Panika a stres v
Rezort zdravotníctva garantuje, že je zabezpečený dostatok vakcín proti žltačke typu A
Domáce
FOTO Jeden rezort, veľa hrdinov:
Jeden rezort, veľa hrdinov: V Inchebe sa konajú Dni ministerstva vnútra! Lákadlom sú aj Majstrovstvá Slovenska
Domáce
HROZNÁ TRAGÉDIA na cyklotrase: Ženu našli utopenú! Z detailov nešťastia behá mráz po chrbte
HROZNÁ TRAGÉDIA na cyklotrase: Ženu našli utopenú! Z detailov nešťastia behá mráz po chrbte
Nitra

Zahraničné

Kamčatku zasiahlo ďalšie zemetrasenie!
Kamčatku zasiahlo ďalšie zemetrasenie! Takúto malo silu
Zahraničné
Peter Pellegrini
Pellegrini odcestuje v sobotu do USA: Vystúpi aj na pôde OSN
Zahraničné
Dmitrij Kozak
Obrovská rana pre Putina: Odchádza jeho blízky priateľ! Ako jediný bol proti vojne na Ukrajine
Zahraničné
Donald Trump a Si
Trump sa na jeseň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Dôchodkyňa? Ani náhodou: Madonna
Dôchodkyňa? Ani náhodou: Madonna (67) nafotila nové SEXI FOTO!
Zahraniční prominenti
NOVÝ džob Kamily Heribanovej
NOVÝ džob Kamily Heribanovej a hviezdy Sľubu: Stali sa členkami SND!
Domáci prominenti
Anna Friel
HOROR Jakubiskovej Bathoryčky: Roky ju prenasledoval stalker... Dostal 15-ročný ZÁKAZ priblíženia!
Zahraniční prominenti
Veronika Žilková
Žilková NOVÚ LÁSKU viac neskrýva: So známym priateľom PRVÝKRÁT v spoločnosti!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Madelynn May
Pornohviezda radí mužom s malou výbavou: Denne jej píšu stovky zúfalcov! Budete prekvapení, čo im odkázala
Zaujímavosti
Čo o „čistení od
Čo o „čistení od parazitov‟ hovoria odborníci?
vysetrenie.sk
FOTO Dievčatko (10) má doma
Šokujúce! 10-ročné dievča má viac kozmetiky než dospelé ženy: Minula už tisíce eur, bez lesku na pery ani nevyjde z domu!
Zaujímavosti
Telo obezného muža sa
Neskutočné, čo museli spraviť: Obézneho muža nevedeli po smrti dostať z bytu von! Technici museli improvizovať
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!

Šport

VIDEO Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
VIDEO Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
MS v atletike
Emma Zapletalová šokovala svet: Nádherné FOTO z cieľa, šťastná Slovenka neverila vlastným očiam
Emma Zapletalová šokovala svet: Nádherné FOTO z cieľa, šťastná Slovenka neverila vlastným očiam
MS v atletike
HC MONACObet Banská Bystrica – Vlci Žilina: Online zo súboja o čelo tabuľky Tipsport ligy
HC MONACObet Banská Bystrica – Vlci Žilina: Online zo súboja o čelo tabuľky Tipsport ligy
Tipsport liga
HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. kola Tipsport ligy
HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Pre zamestnávateľov
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Veda a výskum
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
Aplikácie a hry
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Umelá inteligencia
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Veda a výskum

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dospelé kamarátstva: Takto sa mení definícia priateľstva po dvadsiatke, tridsiatke, štyridsiatke a značne na nás vplýva
Partnerské vzťahy
Dospelé kamarátstva: Takto sa mení definícia priateľstva po dvadsiatke, tridsiatke, štyridsiatke a značne na nás vplýva
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dmitrij Kozak
Zahraničné
Obrovská rana pre Putina: Odchádza jeho blízky priateľ! Ako jediný bol proti vojne na Ukrajine
Jeden rezort, veľa hrdinov:
Domáce
Jeden rezort, veľa hrdinov: V Inchebe sa konajú Dni ministerstva vnútra! Lákadlom sú aj Majstrovstvá Slovenska
Rázny krok pápeža Leva
Zahraničné
Rázny krok pápeža Leva XIV.: Vyhodil diakona, ktorý zneužíval chlapcov! Cirkev to roky tolerovala
Stíhačky MiG-29
Zahraničné
MIMORIADNE Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Bezprecedentná situácia, tvrdí pobaltská krajina! NATO a EÚ reagujú

Ďalšie zo Zoznamu