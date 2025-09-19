MIMORIADNE Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Bezprecedentná situácia, tvrdí pobaltská krajina! NATO a EÚ reagujú

TALLIN - Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí. V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.
