Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!

Poistenci Sociálnej poisťovne si vo viacerých životných situáciách v budúcom roku polepšia. V roku 2026 budú, po splnení zákonných podmienok, dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok, ide o nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Nová sezóna Národného divadlo Košice bude patriť deťom a rozprávkam
Správy
Tlačová konferencia KDH: Aktuálna politická situácia
Správy
Projekt štátom podporovaného nájomného bývania Rezidencia Lesopark eviduje aktuálne cez 10 200 záujemcov o bývanie
Správy

Domáce správy

Vladimír Ledecký
Ministerstvo práce by sa malo začať zaoberať zneužívaním systému sociálneho podnikania, uviedol Ledecký
Domáce
Šokujúci prípad: Inšpekcia obvinila
Domáce
Ide o hrozbu? Rezort
Domáce
Vláda schválila zákon o energopomoci: Ktoré domácnosti budú mať nárok na pomoc?
Regióny

Zahraničné

Poľská polícia zadržala dlho
Zahraničné
Takmer polovica Američanov kritizuje
Zahraničné
Európska komisia víta prijatie
Zahraničné
Británia deportovala do Francúzska
Zahraničné

Prominenti

Mary Bartalos učinila rázny
Domáci prominenti
Dolly Parton
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu o Krajíčkovi
Domáci prominenti
Trápenie Zuzany Bubílkovej: Syna
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pastor šokuje proroctvom: Ježiš
Zaujímavosti
Totálny bizár: Takéto exponáty
dromedar.sk
Lásku už potrebovať nebudete:
Zaujímavosti
Podmorský BIZÁR: Pri Kalifornii
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
feminity.sk

Ekonomika

Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)
Nová pobočka UniCredit Bank v Nitre spája funkčnosť, komfort a špičkové finančné služby
Šport

VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
MS v atletike
Radostný pohľad na rebríček FIFA: Slováci si polepšili najviac zo všetkých krajín! Zmena na čele
Reprezentácia
Djokovičov extréner sa vrátil do minulosti: Ten človek mi zničil život a sny, nemohol som kvôli nemu spať
ATP
Montreal či Colorado snívajú: Špekulácie silnejú, otrasie svetom NHL Crosbyho bombová výmena?
NHL

Auto-moto

Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
Doprava

Kariéra a motivácia

3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita
Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Technológie
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
Aplikácie a hry

Bývanie

6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Pre kutilov

Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty

Stream naživo

Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Partnerské vzťahy
O Brigitte Macronovej sa
Zahraničné
Peter Kotlár
Domáce
NEZVYČAJNÁ nehoda! Kamionista objavil
Domáce
Vláda schválila zákon o
Domáce
