ZÁHADNÁ SMRŤ Žena prišla do nemocnice s modrinami, o pár hodín zomrela! Rázny krok polície

Šokujúci prípad sa odohral v nedeľu (7. 9.) v trenčianskej nemocnici. Lekári na ošetrenie prijali 69-ročnú ženu s viacerými modrinami na tele. O niekoľko hodín však zomrela, pravdepodobne na následky

Erik Žibek šiel DONAHA! Doma ho čakala kritická manželka: Fúha, na to sa musel pripraviť
Prominenti
Opustená berberská dedina Zriba Olia
Cestovanie
Phantom Blade Zero - gameplay
Domáce správy

Ostrá prestrelka na výbore:
Domáce
FOTO Vážna nehoda pri Hlohovci!
Domáce
Muž sa vyhrážal útokom
Domáce
Polícia v Žiline zadržala opitého cudzinca za volantom bez vodičského preukazu: Nafúkal vyše 2 promile!
Martin

Zahraničné

Boris Pistorius
Zahraničné
KGB v Európe odhalená!
Zahraničné
FOTO Chaos na palube a
Zahraničné
Londýnske metro ochromil štrajk
Zahraničné

Prominenti

Erik Žibek
Domáci prominenti
Móda z MTV VMAs
Zahraniční prominenti
Čimová po odchode NALOŽILA
Domáci prominenti
Viac FOTO vnútri! Dominika Richterová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TÚTO chorobu lekári často
vysetrenie.sk
POHROMA na palube lietadla:
Zaujímavosti
FOTO Nebeské divadlo: Krvavé zatmenie
Zaujímavosti
Svokra prekročila všetky hranice:
Zaujímavosti

Dobré správy

Kozmetický trend, ktorý sa
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
plnielanu.sk

Ekonomika

Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Investícia, ktorá sa zaplatí sama: Zelená strecha zďaleka nie je len o estetike a ekológii
Šport

Nagelsmann potvrdil nepríjemnú správu pre Nemecko: Dotkne sa aj odvety so Slovenskom
MS vo futbale
Španieli rozobrali Turecko na súčiastky: Debakel, ktorý nečakal ani najväčší optimista
MS vo futbale
Najvyššia súťaž opäť láka: Skvelé čísla Niké ligy, takéto niečo sa nestalo už 16 rokov
Niké liga
FOTO Au, šťastie v nešťastí: Haaland má ozdobenú tvár, tímový autobus mu uštedril tvrdú ranu
Reprezentácia

Auto-moto

BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Bezpečnosť
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Správy
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Technológie
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Bezpečnosť

Bývanie

Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Pre kutilov

Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada

Tiché zabijaky túžby: Veci, ktoré môžu nenápadne ničiť intimitu vo vzťahu
Partnerské vzťahy
Boris Pistorius
Zahraničné
Vážna nehoda pri Hlohovci!
Domáce
Chaos na palube a
Zahraničné
Hlas sa nevyhol pokute
Domáce
