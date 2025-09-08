ZÁHADNÁ SMRŤ Žena prišla do nemocnice s modrinami, o pár hodín zomrela! Rázny krok polície

Šokujúci prípad sa odohral v nedeľu (7. 9.) v trenčianskej nemocnici. Lekári na ošetrenie prijali 69-ročnú ženu s viacerými modrinami na tele. O niekoľko hodín však zomrela, pravdepodobne na následky
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé slová nemeckého ministra: Pripravte sa na vojnu! Krajina musí rátať so stovkami obetí denne
Chaos na palube a strach o život: Opilca na palube museli eskortovať von, počas letu chcel otvárať dvere a biť sa!