Nedostavaná solárna elektráreň vyzerá ako z inej planéty: Pritom leží v rekreačnom raji

Opustená solárna elektráreň na španielskom ostrove Tenerife vyzerá ako z postapokalyptického filmu. Nachádza sa len pár kilometrov od letiska na juhu ostrova, neďaleko obce El Médano. Okrúhla futuristická stavba pôsobí ako mimozemské čudo, no v skutočnosti ide o bývalú solárnu elektráreň.
