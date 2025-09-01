Magazín Rolling Stone v novom článku chváli slovenskú speváčku Karin Ann, ktorá si úspešne buduje medzinárodnú kariéru

Karin Ann, 2025
"Karin Ann buduje globálnu kariéru podľa vlastných pravidiel – a funguje to" tak znie titulok článku, ktorý vyšiel 29. augusta v jednom z najznámejších aj najrešpektovanejších hudobných a popkultúrnych magazínov sveta Rolling Stone. Jej meno sa totiž aktuálne objavuje v konverzáciách o nezávislých umelcoch v Európe, ktorí najviac posúvajú hranice svojou hudbou aj spôsobom práce - v prípade Karin Ann nielen tým, s kým spolupracuje, ale aj príbehmi, ktoré hovorí prostredníctvom svojej hudby.