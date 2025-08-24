NEZVESTNÝ je KŇAZ Stanislav! Nenašli ani jeho auto: TU ho naposledy zachytili kamery FOTO

Polícia pátra po nezvestnom kňazovi, 70-ročnom Stanislavovi Kaníkovi z Brezovice (okres Tvrdošín). Blízki o ňom nemajú už druhý deň žiadne správy. V sobotu (23.8.) dopoludnia odišiel zo svojho domu n
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Čaká nás ďalšie zdražovanie? Kaliňák priznal ďalšiu konsolidáciu! Koalícia bude šachovať s DPH, obáva sa Dubéci
Blanárova kritika SAV: Prekvapivý postup vedcov a nevhodné komentáre! Bude Kotlár čeliť odvolaniu?
Ani na moment nezaváhal: Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu!