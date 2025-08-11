Hrnčekový recept na svieži čučoriedkový sen pod smotanovou perinou

Tohto roku sa mi urodilo čučoriedok až až. Neverila som vlastným očiam, keď som ich zbadala na kríku. Ráno som nelenila, otrhala som všetky fialové, ktoré som našla a z môjho nápadu vznikol tento skvelý koláčik, ktorý je so smotanovou vrstvou neodolateľný. Nie príliš sladký, nie príliš ťažký. Taký letný, osviežujúci.
