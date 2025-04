SEXY ako nikdy predtým! Mamička Lula si zahrala v klipe od Majka Spirita: Z jej tanca vám bude HORÚCO!

Aj keď si niektorí ľudia myslia, že život po narodení dieťaťa končí, ani zďaleka to tak nie je. Pravidelne to dokazuje aj influencerka Lucia Almaksus, ktorá je mamou ročnej dcérky, no napriek tomu dokončila štúdium, podniká, cvičí a venuje sa okrem rodiny aj sebe. Najnovšie si zahrala vo videoklipe, v ktorom predviedla zvodný tanec.