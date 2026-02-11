Katarína Knechtová spája pop s country štýlom. Nový song Diaľky je o sile, zmierení a slobode

Katarína Knechtová, videoklip Diaľky
Katarína Knechtová prekvapuje fanúšikov novým singlom Diaľky. Obľúbená speváčka a skladateľka sa tentokrát vydala do country-popových vôd, spojila sily s Janou Kirschner a producentom Christianom Eignerom. Výsledkom je zrelá, melodická pieseň o zmierení, sile a chuti vyraziť na cesty – nielen tie geografické. Pri nakrúcaní lyrics klipu zažila Katka poriadne adrenalínové momenty. Mínusové teploty, veterán z Palerma a auto takmer v rieke – aj to je príbeh novinky, ktorá vonia slobodou a ženskou silou.