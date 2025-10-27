Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

Debut, ktorý vás roztopí: Paulina Chrastina vydala album Melting Memory

Paulina Chrastina, 2025
Paulina Chrastina, 2025
© Zoznam/ © Zoznam/

Slovenská nezávislá scéna má nové meno, ktoré sa oplatí sledovať. Speváčka, hudobníčka a producentka Paulina Chrastina zverejnila svoje prvé skladby v roku 2023, vlani vydala EP Meander, no keď si ju vyhľadáte na Googli, nájdete len jej profily na streamoch a sociálnych sieťach. Toto je teda prvý článok, ktorý o nej kedy vyšiel (ak sa mýlim, tak máte fakt mizerné SEO) a po vypočutí jej nového albumu je jasné, že je najvyšší čas, aby so svojou tvorbou a talentom prelomila, či skôr roztopila ľady.

Rola Ondreja Nepelu vo mne zarezonovala, na ľade som strávil desiatky hodín, uviedol herec Josef Trojan k filmu Nepela
Správy
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Prominenti
Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, uviedol Raši
Správy

Domáce správy

Reforma samosprávy musí byť
Domáce
FOTO Úraz lesného robotníka vo
Domáce
Ilustračné foto
Domáce
Detva plánuje veľké investície: Rozpočet na rok 2026 presahuje 28 miliónov eur, najviac pôjde do škôl a nových projektov
Banská Bystrica

Zahraničné

VAROVANIE vedcov a známych
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
Trump opäť nevyvrátil, že
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné

Prominenti

Kráľ Karol opäť prepisuje
Zahraniční prominenti
Soňa Skoncová
Domáci prominenti
Jasmina Alagič si zasadla
Domáci prominenti
Televízny svet v SMÚTKU:
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Surový vs. varený cesnak:
vysetrenie.sk
DRÁMA v reštaurácii sa
Zaujímavosti
Spodná bielizeň s chlpmi
Zaujímavosti
Renesančný génius: Staval Leonardo
dromedar.sk

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Domáce
Zdroj: Familypark
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
Domáce
Prvá pomoc nie je
Domáce

Ekonomika

Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Šport

VIDEO Škandál na trati F1, ktorý nemá obdobu: Vedenie súťaže vyšetruje incident s maršalmi
Formula 1
Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
Serie A
Smutná správa pre slovenský tenis: Slováci nepostúpili do hlavnej súťaže v Bratislave
Tenis
VIDEO Záver El Clásica poznačila hromadná potýčka: Carvajal a Yamal rozpútali obrovské vášne
La Liga

Auto-moto

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Kariéra a motivácia

Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Kariérny rast
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Rady, tipy a triky
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy

Technológie

Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Armádne technológie
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Technológie
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Apple
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Armádne technológie

Bývanie

Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Pre kutilov

Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty

Stream naživo

Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Partnerské vzťahy
VAROVANIE vedcov a známych
Zahraničné
Hackeri v ČR používajú
Zahraničné
Alkohol, drogy a jazda
Zahraničné
Na fotografiách je Felix
Zahraničné
