Debut, ktorý vás roztopí: Paulina Chrastina vydala album Melting Memory

Paulina Chrastina, 2025
Slovenská nezávislá scéna má nové meno, ktoré sa oplatí sledovať. Speváčka, hudobníčka a producentka Paulina Chrastina zverejnila svoje prvé skladby v roku 2023, vlani vydala EP Meander, no keď si ju vyhľadáte na Googli, nájdete len jej profily na streamoch a sociálnych sieťach. Toto je teda prvý článok, ktorý o nej kedy vyšiel (ak sa mýlim, tak máte fakt mizerné SEO) a po vypočutí jej nového albumu je jasné, že je najvyšší čas, aby so svojou tvorbou a talentom prelomila, či skôr roztopila ľady.