Kendrick Lamar, Super Bowl 2025

Polčasová prestávka počas finále NFL, známeho ako Super Bowl, aj tento rok patrila megalomanskému koncertu. Tentokrát ho mal na svedomí jeden z najuznávanejších raperov súčasnosti, Kendrick Lamar. Ten získal len minulý týždeň päť ocenení Grammy za rok 2024, všetky za diss track Not Like Us, ktorý zavŕšil jeho rapový konflikt s Drakeom.