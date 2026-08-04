Prvý rímsky vojenský tábor na Ponitrí: Vedci objavili telá vojakov so stopami brutálneho útoku

V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu SAV ho datujú do druhej polovice druhého storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurélia.
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