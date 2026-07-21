Kde udělali soudruzi chybu? Hotel v KĽDR mal byť najluxusnejší na svete, no nikto v ňom nikdy nebýval

Keď Severokórejčania v roku 1987 kopli do zeme a začali stavbu, mali jasno. Tu bude stáť najluxusnejší hotel na svete. Mal byť pýchou celej krajiny, najluxusnejším hotelom planéty a odpoveďou na kapitalistické machrovanie západu. Namiesto toho sa z hotela Rjugjong v hlavnom meste Pchjongjang stal betónový gigant, v ktorom nikdy nespal jediný hosť. A prezývku „Hotel skazy“ nedostal náhodou.
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