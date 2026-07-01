Mesačný HOROSKOP na júl: Koho čaká konflikt s partnerom a kto si dopraje pokoj?

Júl je mesiac, na ktorý sa tešia najmä deti. Školské prázdniny prinášajú viac spoločného času, výletov, dovoleniek aj spontánnych plánov. Pre rodičov však leto znamená aj hľadanie rovnováhy medzi oddychom, prácou a každodennými povinnosťami.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE Ťažká nehoda pri Partizánskom: Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky! Cesta je neprejazdná
Ohnivé PEKLO v chorvátskom raji! VIDEO Na mohutné požiare nasadili aj lietadlá, plamene šľahali blízko domov