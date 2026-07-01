Streda1. júl 2026, meniny má Diana, zajtra Berta

Mesačný HOROSKOP na júl: Koho čaká konflikt s partnerom a kto si dopraje pokoj?

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Júl je mesiac, na ktorý sa tešia najmä deti. Školské prázdniny prinášajú viac spoločného času, výletov, dovoleniek aj spontánnych plánov. Pre rodičov však leto znamená aj hľadanie rovnováhy medzi oddychom, prácou a každodennými povinnosťami.

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