Oko Zeme: Prameň rieky Cetina patrí k najkrajším miestam Chorvátska

Chorvátsko ponúka množstvo krásnych miest i zážitkov. Prameň rieky Cetina pri rovnomennej dedinke na úpätí pohoria Dinara patrí k najkrajším prírodným scenériám, ktoré by ste rozhodne nemali minúť.
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