Zabudnite na Egypt, jediné kruhové pyramídy nájdete v inej krajine

MEXIKO – Mexiko je posiate pyramídami, ktoré pozná celý svet. Teotihuacán ohromuje svojou masívnosťou a mayské Chichén Itzá architektonickou dokonalosťou. Ak sa však vydáte hodinu cesty západne od Guadalajary do štátu Jalisco, narazíte na niečo, čo medzi podobné pamiatky zdanlivo nezapadá.
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