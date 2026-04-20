Vedeli ste, že tiramisu môžete urobiť aj bez kávy? Táto jahodová verzia je ešte lepšia!

Klasické tiramisu pozná každý — no vedeli ste, že bez kávy chutí ešte lepšie? Namiesto kávy tu piškóty nasiaknu v omáčke z jahodového džemu, vďaka čomu vznikne dezert, ktorý si zamiluje celá rodina vrátane detí. Krém z tvarohu a šľahačky je nadýchaný, ľahký a plný sviežej jahodovej chuti — nie je to síce klasické tiramisu, ale jahody mu dodávajú ten správny šmrnc. Pripravíte ho bez rúry, bez pečenia a zvládnete to za 20 minút — zvyšok zariadí chladnička. Ideálny jarný dezert na každú príležitosť!