Po rokoch izolácie: Severná Kórea sa konečne otvára svetu cez čínske lety

Letecká spoločnosť Air China obnoví lety medzi Pekingom a Severnou Kóreou od 30. marca. Podľa agentúry AP to prepravca uviedol na svojom webe. Osobná doprava medzi oboma krajinami bola prerušená kvôli pandémii choroby covid-19. Oznámenie nasleduje po tom, čo bolo obnovené aj vlakové spojenie medzi oboma krajinami.
