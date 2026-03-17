Prekvapivý objav pri Trenčíne: Najstaršie pútnícké miesto odhaľuje tajomstvá kláštorného života

Počas archeologického výskumu v kaplnke kláštora vo Veľkej Skalka pri Trenčíne objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia, presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Informoval o tom archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
Vzbura proti Trumpovi! Šéf protiteroristického centra ODCHÁDZA: Irán podľa Kenta nebol pre USA hrozbou
ŠKANDÁL v nitrianskej autoškole! Žiak jazdil pod vplyvom DROG: Zastavila ho policajná hliadka