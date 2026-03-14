Koniec izolácie: Do KĽDR prišiel po šiestich rokoch prvý osobný vlak zo zahraničia

Do severokórejského Pchjongjangu prišiel po šiestich rokoch prvý osobný vlak z Číny. Osobná doprava medzi oboma krajinami bola prerušená kvôli pandémii choroby covid-19 a jej obnova je súčasťou čínskej snahy posilniť cezhraničnú infraštruktúru a obnoviť vzťahy so svojím susedom, informovala agentúra AFP. Aj pre medzinárodne izolovanú KĽDR je spojenie s jej hlavným ekonomickým partnerom kľúčové, napísala agentúra Reuters.
