Taliansko kúpilo za 30 miliónov eur obraz prisudzovaný Caravaggiovi

Taliansko kúpilo za 30 miliónov eur obraz z konca 16. storočia, ktorý mnoho historikov umenia prisudzuje talianskemu maliarovi Michelangelovi Merisimu, známemu ako Caravaggio. Informovalo o tom talianske ministerstvo kultúry. Obraz zobrazuje mladého šľachtica Maffea Barberiniho, ktorý sa v roku 1623 stal pápežom Urbanom VIII.
